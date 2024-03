RAI E L’OFFERTA AD AMADEUS | “SANREMO FINO AL 2026” LUI FA CHIAREZZA DA FIORELLO

(Di giovedì 7 marzo 2024) In Rai è iniziata ufficialmente la trattativa per il rinnovo del contratto di, l’attuale re della televisione italiana. Ogni sera Affari Tuoi registra ascolti che non si vedevano da tempo nell’access di Rai1 e per ritrovarli in altri luoghi bisogna tornare indietro di almeno dieci anni. E il Festival diha fatto il miglior ascolto addirittura dal 1995, l’era di Pippo Baudo di cui Ama ne è l’unico erede come sovrano del Teatro Ariston. Ed è proprio la kermesse musicale più seguita e amata in Italia, una manifestazione che non ha eguali al mondo, al centro del rinnovo del contratto con la Rai. L’ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, che dopo le Europee dovrebbe diventare amministratore delegato (e sbloccare la trattativa con Barbara d’Urso, dicono i più informati), hanno messo nero su bianco la proposta. Come ...

ultima possibilità per attivare le tariffe in offerta degli operatori iliad , Very Mobile, spusu e Vodafone . Se le prime tre sono tariffe mobile, l’ ultima è ... (pantareinews)

In Rai è iniziata ufficialmente la trattativa per il rinnovo del contratto di AMADEUS , l’attuale re della televisione italiana. Ogni sera AFFARI TUOI ... (bubinoblog)

In Rai è iniziata ufficialmente la trattativa per il rinnovo del contratto di AMADEUS , l’attuale re della televisione italiana. Ogni sera Affari Tuoi ... (bubinoblog)

ULTIM'ORA - Clamoroso ADL alla Rai: "Non rifarò il Maradona, costruirò stadio nuovo a Bagnoli!": Bomba di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è lasciato andare ad un clamoros annuncio al microfono della Rai in merito al Diego Armando Maradona e in generale su tutta ...tuttonapoli

Streaming degli Oscar 2024: come accedere alla diretta dall'Italia: Ecco come fare per guardare la cerimonia degli Oscar 2024 in diretta streaming, dall'Italia oppure dall'estero.telefonino

Come vedere Un Medico in Famiglia dall'estero: Scopri come guardare Un Medico in Famiglia dall'estero con PrivateVPN. Soluzione rapida e sicura per streaming senza blocchi.telefonino