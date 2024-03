Rafa Nadal si ritira anche da Indian Wells | “Non sono pronto e non posso mentire a me stesso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ascoltare il proprio corpo.lo ha fatto e ha deciso che per il Masters 1000 dinon è ancora. “È con grande tristezza che devormi da questo fantastico torneo di. Tutti sanno quanto ami giocare qui. Questo èuno dei motivi per cuivenuto molto presto per allenarmi e cercare di prepararmi”, ha scritto su X lo spagnolo, che nel primo turno avrebbe dovuto sfidare Milos Raonic, ora chiamato all’impegno contro l’o Sumit Nagal. “Ho lavorato duramente e miallenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana (esibizione contro Alcaraz a Las Vegas, ndr), ma non mi sentoper giocare ai ...