Rafa Nadal non parteciperà a Indian Wells | “Non sono ancora pronto | mi mancherete”

(Di giovedì 7 marzo 2024)nonal Masters 1000 di. Un’altra brutta notizia per il campionato spagnolo che ha disputato pochissime partite nell’ultimo anno. L’ex numero uno al mondo ha dichiarato di non sentirsie di dover quindi rimandare il rientro, già saltato agli Australian Open. “Non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi – ha scritto lo spagnolo su X – Sapete tutti quanto mi piaccia giocare qui, è una delle ragioni per cuivenuto molto presto per allenarmi e cercare di essere. Ho lavorato duro, miallenato, mianche messo alla prova questo weekend ma non mi sentoper giocare al massimo livello un torneo così ...

Lo spagnolo Rafa Nadal si ritira da Indian Wells :, torneo in cui l'italiano Jannik Sinner è uno dei grandi favoriti per la vittoria. Rinviato ancora una volta ... (liberoquotidiano)

Ascoltare il proprio corpo. Rafa Nadal lo ha fatto e ha deciso che per il Masters 1000 di Indian Wells non è ancora pronto . “È con grande tristezza che devo ... (sportface)

Alcaraz avverte: "Sono qui per difendere il mio titolo": Assediato, non al meglio e per questo con tutti gli occhi puntati addosso. E' una vigilia in bilico tra l'incertezza e la voglia di non ...sport.tiscali

Nadal si ritira da Indian Wells: «Non posso mentire a me stesso»: Rafael Nadal, reduce dall'infortunio a Brisbane, ha annunciato che non parteciperà al torneo di Indian Wells negli Stati Uniti.lettera43

Nadal si ritira da Indian Wells: "Non posso mentire a me stesso e ai fan": Rafa Nadal ha parlato delle sue condizioni dopo l'esibizione di Las Vegas con Alcaraz e a pochi giorni dal via di Indian Wells: "Mi sento bene, ma… Leggi ...informazione