“Questo è il Viagra del Vibe” | l’ultima trovata culinaria di Valerio Braschi | ex vincitore di MasterChef

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ilè arrivato anche in cucina. A creare il (geniale) abbinamento culinario ci ha pensato lo scoppiettantedi2017 e proprietario del ristorantea Milano. “ragazzi è ildel“, ha esordito il giovane chef in un post sul proprio profilo Instagram. “E’ al cioccolato al latte e yuzu – ha continuato -. Tempo fa volevo creare qualcosa di unico, di scherzoso, di divertente ma che al tempo stesso fosse buono. Quindi tramite un ingegnere ho creato un blister con il mio nome e cognome con all’interno questi cioccolatini che richiamano il”, ha raccontato il cuoco. Quella del (finto) farmaco afrodisiaco non è la primache ha ...