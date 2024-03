“Questo clima mi preoccupa” E Meloni si schiera con la polizia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) In una riunione svoltasi ieri a Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato i sindacati di. Un segnale chiaro a sostegno delle divise in un momento in cui “cè unche non mi piace e mi”, di cui il premier si sente anche in parte colpevole: se attaccano le forze dell’ordine, è il ragionamento, “dipende dal fatto che c’è la necessità di attaccare la sottoscritta egoverno”. All’incontro, oltre a, erano presenti anche il vice Premier Antonio Tajani, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Una delegazione di primo piano, anche per dare l’immagine plastica di un esecutivo che – al netto di tutte ...