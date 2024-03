Quarti di finale scudetto Ihl Como porta la serie in parità Varese è già con le spalle al muro

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League 2023 / 2024 saranno decretati per sorteggio a Nyon venerdì 15 marzo pertanto non sarà ... (sportface)

CHAMPIONS, CITY OK. Il Real è ai Quarti, ma quanta fatica per eliminare il Lipsia: Trova molte più difficoltà del previsto il Real di Ancelotti a passare ai Quarti di finale di Champions. Missione compiuta per i Blancos, che dopo l’1-0 in casa del Lipsia (in rete Brahim Diaz), pareg ...msn

Superlega, Quarti playoff. Monza parte con il piede giusto. E si prende gara 1 con la Lube: La Mint Vero Volley di Monza si porta in vantaggio nei playoff di Superlega battendo la Lube Civitanova per 3-1. Partita combattuta e vinta con determinazione dai brianzoli.ilgiorno

Perentorio 3-0 in gara 1 alla «Il T quotidiano Arena»: La difesa del tricolore che porta sulle maglie inizia con il piede giusto per l’Itas Trentino. All’esordio nei Play Off Scudetto Credem Banca 2024, questa sera i Campioni d’Italia si sono infatti assi ...ladigetto