Quanto incide il contratto di lavoro nelle scelte di fecondità di una donna

(Di giovedì 7 marzo 2024) In Italia nascono pochi bambini. Forse non c’è da stupirsi visto che un terzo delle donne nel periodo cruciale per laha una tempo determinato. Favorire l’accesso delle donne al tempo indeterminato per aumentare la natalità. di Ylenia Brilli, Bernardo Fanfani e Daniela Piazzalunga (Fonte: lavoce.info) Pochi bambini e molti contratti a termine Il tasso diin Italia è tra i più bassi di Europa: nel 2021 – ultimo dato disponibile – ha raggiunto 1,25 figli per, rispetto a una media europea di 1,53; Germania e Francia si collocano rispettivamente a 1,58 (in leggero aumento) e 1,84 figli per. Nel 2022 il numero di nati nel 2022 è stato pari a 393 mila, quasi 7 mila in meno rispetto all’anno precedente (-1,7 per cento), e i dati provvisori suggeriscono un ulteriore ...