Quanto costa Netflix | il prezzo dell' abbonamento nel mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 marzo 2024 –, la celebre piattaforma statunitense dedicata all’intrattenimento televisivo, offre un vasto assortimento di contenuti: dalle serie TV ai film, dai documentari alle dirette, queste ultime introdotte di recente. Mentre la sua fama è ormai consolidata, non tutti sono a conoscenza del fatto che il costovaria considerevolmente a seconda del Paese in cui viene sottoscritto. Utilizzando un parallelo con l'indice Big Mac, il criterio introdotto dal The Economist nel 1986 per confrontare i prezzi del celebre panino al fine di valutare il potere d'acquistoe valute in tutto il, anche ilci parla’economiae ...