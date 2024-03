Quanto ancora può giocare male il Real Madrid?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si dice che la Champions League sia una competizione che si decide sui dettagli, ma non si spiega mai perché questi dettagli pendono sempre dalla parte del. Nella doppia sfida contro il RB Lipsia la squadra di Carlo Ancelotti ha giocato due partite pigre e sciatte: ha sofferto la migliore preparazione fisica e tattica degli avversari, eppure è riuscita a uscire imbattuta in entrambe le occasioni e a passare il turno col più minimo degli sforzi. Un gol all’andata e uno al ritorno, frutto dell’oltraggioso talento individuale dei suoi giocatori. All’andata la rete maradoniana di Brahim Diaz, al ritorno l’associazione tra Bellingham e Vinicius Jr. in transizione, che fa sembrare il calcio facilissimo (se corri a duecento all’ora e hai piedi soffici come la seta). Dall’altra parte è stato quasi penoso vedere i giocatori del RB Lipsia ...