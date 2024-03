Quante posizioni guadagna Arnaldi a Indian Wells? Proiezioni e obiettivo top-40

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Matteoha esordio con una vittoria nel Masters1000 di2024. Il ligure ha sconfitto in due tie-break il francese Luca Van Assche e ha ottenuto la qualificazione al secondo turno del prestigioso torneo californiano. Con questo riscontro,si è portato al n.37 virtuale della classifica mondiale, ma chiaramente si tratta di una situazione parziale. Si dovrà tener conto di quanto faranno altri tennisti che sono al via del 1000 californiano, oltre al fatto che Matteo nel prossimo round se la vedrà contro il n.2 del ranking, Carlos Alcaraz, vincitore di questo evento l’anno passato. Da ciò si può comprendere quanto sarà complicato per l’allievo di Alessandro Petrone proseguire nella scalata del ranking ATP. Chiaramente, se Matteo si rendesse protagonista dell’impresa, allora si potrebbe aprire il ...