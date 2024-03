Quando gli adolescenti vanno dai medici | l’argomento è sempre più la salute mentale

(Di giovedì 7 marzo 2024) La crescente attenzione allatrae giovani adulti Sonopiù frequenti le diagnosi didurante le visite mediche deglie dei giovani adulti, con la prescrizione di farmaci psichiatrici in aumento. Uno studio ha rilevato che nel 2019 il 17% delle visite mediche ambulatoriali per pazienti di età 13-24 anni negli Stati Uniti riguardava disturbi comportamentali o di. Questo dato evidenzia un significativo incremento rispetto al 2006,solo il 9% delle visite riguardava patologie psichiatriche. Nel 2019, il 22,4% delle visite ha comportato la prescrizione di almeno un farmaco psichiatrico, L'articolo proviene da News Nosh.

Su TikTok diventano virali moltissimi video in cui i creator rendono conto di scelte personali, sottoponendole di fatto agli altri utenti. Che non mancano mai ... (ilfattoquotidiano)

Haiti. L’operatrice umanitaria a Port-au-Prince, “situazione grave e surreale. Metà città e aeroporto in mano alle gang”: Nei giorni scorsi sono evasi dalle carceri di Port-au-Prince, capitale di Haiti, almeno 3.896 detenuti. Il governo ha decretato lo stato di emergenza ma le gang tengono in ostaggio un intero Paese. Le ...difesapopolo

Essere un pet parent , gli errori più comuni dei proprietari di cani: Dare al cane gli avanzi dei propri pasti Secondo un’analisi condotta ... ma una buona regola può essere quella di nutrire l’animale due volte al giorno, al contrario di quanto fa il 6% dei pet parent, ...ansa

Tempeste atlantiche in arrivo nel weekend, dove e Quando. Ecco le previsioni meteo: Tempeste atlantiche in arrivo in Italia. Non è ancora destinata a finire la lunga fase di maltempo che ha colpito l'Italia, con piogge costanti a partire dalla seconda metà ...ilmattino