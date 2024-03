Putin consolida la sua influenza nell’ex Urss | dal supporto ai separatisti di Transnistria e Gagauzia alla lotta contro le ong in Asia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’Unione Sovietica si è dissolta ormai da più di tre decenni, ma quanto succede in Russia ha ancora un forte impatto lungo tutto l’arco di quello che un tempo fu il territoriollato da Mosca. Questo è ancora più evidente in vista di un appuntamento come le elezioni presidenziali che si svolgeranno nella Federazione tra il 15 e il 17 marzo. Dall’esito già scritto e caratterizzate dsoppressione di qualsiasi forma di opposizione o dissenso, come sottolineato a più riprese dalle Nazioni Unite, ma alle quali Vladimirpare voler arrivare ribadendo il ruolo del Cremlino in una certa parte di mondo. A dargli il primo assist è stata la: il Parlamento della repubblica autoproclamatasi indipendente dMoldavia e non riconosciuta a livello internazionale a fine febbraio ha fatto ...