Putin al Festival della Gioventù in Russia | “Nostre porte sono aperte” Jorit e Ornella Muti dall’Italia

Roma, 6 marzo 2024 - La Russia ha attaccato l'Ucraina per difendere la minoranza filorussa, il presidente Vladimir Putin , in un incontro con i partecipanti al ... (quotidiano)

Putin allo street artist italiano: «Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà»: La vedova di Navalny in un video sui social invita i russi a boicottare le elezioni: «Non votate per Putin» | Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta ...corriere

Jorit, chi è lo street artist abbracciato da Putin al forum internazionale della gioventù: quel murale a Mariupol: L'Italia e la Russia "sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza" e "il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore". Lo ha… Leggi ...informazione

Jorit e Putin, dallo street artist elogi e abbracci: “Qui per dimostrare che sei umano e contrastare la propaganda occidentale”: I due al Festival della Gioventù di Sochi. Putin insiste sui legami con l’Italia: “Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà”. L’artista ha accolto ...repubblica