Può esserci un regista dei dossieraggi Il procuratore Melillo in Commissione Antimafia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo le surreali polemiche del centrodestra che per giorni ha chiesto – senza ottenerla – l’esclusione di Federico Cafiero De Raho, alla fine c’è stata l’attesa audizione indelnazionaleGiovannisull’inchiesta relativa al presuntoo ai danni di politici e manager tra cui l’attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina. Proprio quest’ultimo da vittima degli accessi abusivi è ora indagato in un procedimento spin off, portato avanti dai pm di Roma, in cui gli viene contestata l’appropriazione indebita e l’autoriciclaggio per aver incassato i soldi di una caparra stanziata per la vendita, poi sfumata, di una collezione di libri. Denaro poi reinvestito da Gravina per l’acquisto di una casa a Milano. Il numero uno della Federcalcio Gravina è tra le ...