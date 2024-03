“Pulite i bisogni dei cani” | artista 93enne aggredito e spinto a terra | braccio rotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Siena, 7 marzo 2024 – Una mano lacerata da un proiettile durante la guerra e l’altra sempre pronta a creare. Nado Canuti scultore e pittorenato a Bettolle (Siena) che ha esposto a Palazzo Reale a Milano, negli Stati Uniti e in Giappone, sabato scorso è stato vittima di una brutta vicenda. Mentre attendeva un autobus in via Mancinelli a Milano si è permesso di riprendere due donne che se ne stavano andando senza raccogliere dadei loro. In tutta risposta gli è stato detto volgarmente di farsi gli affari suoi ed è statonato. Caduto apesantemente ha sbattuto il gomito contro il marciapiede e ha riportato la frattura scomposta di un omero. Ora lo scultore, di origini toscane appunto ma dal Dopoguerra a Milano, racconta al Corriere della Sera ...