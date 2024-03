Protagonisti di Io Capitano | Oscar? Ci pensa il destino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sean Penn e Joaquin Phoenix "che mi facevano i complimenti per la mia interpretazione? Non sapevo come reagire, io non li conoscevo prima... Non avevo maito di fare cinema, il mio sogno è sempre stato il calcio… Infatti quando ho conosciuto Chiellini per l'emozione ho pianto e vorrei tanto incontrare Dybala". Lo racconta con un accenno di sorriso Seydou Sarr, protagonista esordiente 19enne di Io,, in collegamento da Los Angeles insieme al cointerprete debuttante del film, Moustapha Fall per un incontro sulle emozioni che vivono alla vigilia degli, dove il lungometraggio di Matteo Garrone sull'Odissea contemporanea di due ragazzi che lasciano Dakar per arrivare in Europa, è in gara per la statuetta al miglior film internazionale. Ancora un po' assonnati (li è mattina) sereni e stanchi per le settimane di promozione, ...