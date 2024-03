Pronta a difendere le identità nazionali a Bruxelles e a lottare contro lo spreco di risorse europee per armare un’Ucraina gia sconfitta Intervista con la senatrice romena Diana Iovanovici-?o?oac?

(Di giovedì 7 marzo 2024) La scorsa settimana, la-?o?oac? ha effettuato una visita a Roma. In vista delle elezionidi giugno, che saranno seguite dalle presidenziali romene di settembre, abbiamo chiesto alla fondatrice e leader del partito S.O.S. România le sue intenzioni e previsioni per il prossimo futuro. I temi in ballo sono tanti, dalla crisi economica all’immigrazione inllata, dall’Ucraina ai problemi della diaspora, ma rimane il filo conduttore del sovranismo e del recupero del valore nazionale dei Paesi membri all’interno della UE. – Onorevole-?o?oac?, a giugno ci saranno le elezioni. Concorrerà per un seggio all’Europarlamento? Ha fiducia nelle possibilità del Suo partito di ...

Juve, contro l'Atalanta è tempo di ripartire: L'Atalanta è una delle formazioni più temibili della Serie A, ma la Juventus è pronta a dimostrare ... I bianconeri , puntano a difendere il suo secondo posto e a conquistare la Coppa Italia, un ...

Meloni calza un elmetto, il regolamento di conti dopo le elezioni in Basilicatata in aprile: ...dice che è pronta a mettersi l'elmetto da oggi fino alle europee di giugno Più semplicemente, ha davvero in animo di indossare il casco perché per lei saranno mesi infernali Si deve difendere da ...

Biden: "Per Israele Netanyhau più male che bene". Gli Houthi: pronti ad attaccare l'Italia: Biden: "Per Israele Netanyhau più male che bene". Gli Houthi: pronti ad attaccare l'Italia: Con la prima luna crescente a partire da questa notte prende il via il mese sacro dei musulmani: al Ramadan mancano poche ore, ma la tregua, auspicata dalla Casa Bianca prima della celebrazione delle ...

Così l'Italia difende le atrocità di Israele: Così l'Italia difende le atrocità di Israele: La quotidiana carneficina alla quale assistiamo impotenti, il disprezzo per le vite della popolazione a Gaza e in Cisgiordania e i continui attentati alle sue condizioni elementari minime, i corpi che ...

Meloni calza un elmetto, il regolamento di conti dopo le elezioni in Basilicatata in aprile: Meloni calza un elmetto, il regolamento di conti dopo le elezioni in Basilicatata in aprile: Meloni calza un elmetto ma il regolamento di conti è dopo le elezioni in Basilicatata in aprile, poi ci saranno le europee a giugno, si vedrà.