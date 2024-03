Promuovere attività educative per ragazzi e famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Perché tanti giovanissimi manifestano comportamenti aggressivi e violenti? Abbiamo approfondito l’argomento con la dottoressa Valentina Sanseverino, psicologa della nostra scuola. Quando parliamo di baby gang e di microcriminalità ci riferiamo a comportamenti che escono dai confini della legalità e della convivenza civile. I motivi che spingono ia comportarsi in modo violento possono essere individuali, familiari o sociali. Spesso si tratta disoli, con una personalità antisociale, trasgrediscono le regole perché dotati di una bassa autostima, vogliono essere accettati e si uniscono al "branco" per acquistare forza e rispetto, non rendendosi conto che il vero rispetto si ha per chi trasmette valori positivi. Spesso i comportamenti violenti sono una conseguenza di situazioni familiari difficili: tossicodipendenza e alcolismo, degrado ed ...