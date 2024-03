 Progetto “Special Stage”con Unobravo

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 7 marzo 2024) Progetto “Stage” il talento al servizio del sociale insieme aIl primo dei quattro appuntamenti è per sabato 9 marzo alle 15.00, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano., servizio di psicologia online e Società Benefit, supportaStage, un innovativo progetto di volontariato promosso dall’organizzazione no profit Officine Buone. L’iniziativa è dedicata ai pazienti ospedalieri e ruota attorno alla musica, che assume un ruolo fondamentale per stimolare la capacità di reagire e superare gli ostacoli delle malattie offrendo un momento di svago e distrazione. Cos’èStageStage è la prima rassegna musicale di alta qualità per giovani musicisti emergenti, cantanti e band che vogliano mettere il proprio talento a servizio di un ...