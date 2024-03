Processo per l’omicidio di Giulia Tramontano | parla Allegra | l’amante dell’assassino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 – L’abbraccio davanti all’Armani hotel di via Manzoni. Pomeriggio del 27 maggio scorso,C., rispettivamente compagna e amante di Alessandro Impagnatiello, si incontrano per la prima volta: la collega del 30enne svela alla 29enne, incinta al settimo mese, che entrambe sono state vittima dello stesso inganno, architettato dal barman con la doppia vita. Il confronto Quella immagine, ripresa da una telecamera e finita agli atti dell’inchiesta sull’assassinio di Senago, racconta della sintonia che si era creata tra le due donne, che passeranno poi mezz’ora are.dopo aver avuto la conferma dei suoi sospetti sulla doppia vita del padre di suo figlio Thiago salutae riprende la strada di casa. È infuriata per quello che ha ...