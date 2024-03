Processo Impagnatiello | la testimonianza dell’altra donna | “Diceva che Giulia voleva uccidersi”

Nuova udienza nel Processo ad Alessandro Impagnatiello per il femminicidio dell'ex compagna Giulia Tramontano , uccisa lo scorso anno incinta di sette mesi del ... (tg24.sky)

Processo Impagnatiello , la testimonianza shock della 23enne con cui l’assassino di Giulia Tramontano aveva una relazione parallela È in corso la terza udienza ... (361magazine)

“Mi disse che Giulia Tramontano voleva uccidersi”: l’amante di Impagnatiello shock in aula: Nel terzo appuntamento del Processo, nuove rivelazioni scioccanti sono emerse sull’uomo e il suo comportamento. La richiesta per Alessandro Impagnatiello è sempre la stessa: “Ergastolo”. Il killer di ...newsmondo

Processo Tramontano, l'amante di Impagnatiello:" Mi costrinse ad abortire, soffro ancora": Dal racconto dell'altra donna e dai messaggi fra le due fidanzate di Alessandro Impagnatiello, emerge la storia del triangolo vissuto dall'ex barman e le due ragazze. Anche lei, come Giulia, era ...tg.la7

Giulia Tramontano, l'avvocato di Alessandro Impagnatiello: "È molto provato, non finge": "È molto provato dalla situazione, non finge". In diretta dal tribunale di Milano, l’inviata di "Mattino Cinque News" intervista Samanta Barbaglia, l'avvocato di Alessandro Impagnatiello, a Processo ...tgcom24.mediaset