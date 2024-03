Processo Alessandro Impagnatiello | l’altra ragazza | “Scrissi a Giulia Tramontano | ’ Ti prego salvati appena puoi' ”

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare, farle capire, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo”. È il giorno della testimonianza della 23enne italo-inglese con cui– imputato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata, incinta al settimo mese – aveva una relazione parallela. La– che ha risposto alle domande davanti ai giudici della Corte d’assise di Milano protetta da un paravento ha parlato più volte degli “inganni” dell’uomo e ha pianto a tratti durante la deposizione. Secondo gli inquirenti rischiò di essere la seconda vittima dell’uomo che andò da lei dopo aver ammazzato la compagna. L’imputato – che a inizioaveva chiesto scusa per la sua “disumanità” – ...

