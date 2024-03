Processo ai vigili della Municipale. Si parte ad aprile con i primi testi

(Di giovedì 7 marzo 2024) E’ iniziato ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, ilche vede imputati l’ex comandante e alcuni agentiPoliziadi Montecatini. L’indagine, lo ricordiamo, aveva portato a luglio di due anni fa all’esecuzione di misure cautelari nei confronti del comandante Domenico Gatto e dell’agente del Nucleo sicurezza Manrico Cecchini, entrambi difesi dall’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato. Con loro sono imputati altri tre agenti. I reati contestati vanno dall’abuso d’ufficio alle lesioni personali, condotte che sarebbero state messe in atto durante i controlli nel periodopandemia. All’udienza di ieri sono state ammesse le prove ed è stato fissato un rinvio per ascoltare i. Ilè ...

