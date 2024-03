Processo a Impagnatiello | la testimone | “Aveva falsificato la prova del Dna per negare di essere il padre”

Impagnatiello, chi è l'amante del killer di Giulia Tramontano. «Disse che lei voleva uccidersi». Dal Dna alla gravidanza, il Processo: L'amante di Alessandro Impagnatiello ha testimoniato in aula contro l'ex barman imputato per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, il ...ilgazzettino

Omicidio Tramontano, l'altra donna di Impagnatiello in lacrime: «Mi disse che aveva lasciato Giulia. E mi ha mostrato falso test del Dna»: Stamani in aula a Milano c'è stata la testimonianza di Allegra C. la ragazza italoinglese con cui Alessandro Impagnatiello - l'uomo arrestato per aver ucciso la fidanzata ...leggo

Giulia Tramontano, la mamma al Processo Impagnatiello: «Non ho più una vita, non sono più una madre»: La mamma di Giulia Tramontano è chiaramente sfinita, distrutta. «Non stiamo bene. Io e mio marito abbiamo delle difficoltà. Vedere i bambini mi mette ...ilmessaggero