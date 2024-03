(Di giovedì 7 marzo 2024) Iniziano le prove per il principesco spettacolo: oltre aldidiè anche disponibile unaIn seguito ai rumor fomentati dall’elusivo leaker Pyoro, oltre ad undiè anche disponibile una versioneper il promettente spinoff dedicato alla mite monarca del mondo mariesco,. Esatto: nella medesima settimana del giorno di Mario (il 10 marzo, abbreviabile come Mar10, appunto), Nintendo ha rilasciato un piccolo assaggio a cui dedicheremo un’anteprima, salvo imprevisti, nelle prossime ore. La sinossi della Grande N allude alla possibilità di prendere le redini della principessa nelle sue ...

Oggi Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer per Princess Peach : Showtime! in cui vengono mostrate ben 4 trasformazioni della principessa Quattro le nuove ... (tuttotek)

Princess Peach Showtime DEMO disponibile per il Download nell’eShop: Nintendo ha deciso di sorprendere i suoi fan in vista del Mar10 Day, celebrato in onore del famoso idraulico della casa, con un annuncio speciale dedicato alla Principessa Peach. Da ora è ...techgaming

Princess Peach Showtime: demo gratis disponibile su Nintendo Switch con due trasformazioni: Nintendo ha reso disponibile per il download la demo gratis di Princess Peach Showtime! il nuovo gioco della Principessa Peach disponibile dal 22 marzo in esclusiva sulle console della famiglia Switch ...everyeye

Princess Peach Showtime: trailer di panoramica e demo disponibili: Iniziano le prove per il principesco spettacolo: oltre al trailer di panoramica di Princess Peach Showtime è anche disponibile una demo.tuttotek