Primark arriva al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano | in provincia di Salerno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Grande attesa per l'arrivo dialdi: apertura verso fine 2024, come da indiscrezioni raccolte da Fanpage.it.

Mettere fine al caos è possibile: Primark ha l’organizzatore di borse di cui hai bisogno a 4 euro: La maggior parte di noi ha provato il mini infarto che arriva con il disordine di una borsa ... a trovare il portamonete quando si è in coda per pagare. Fortunatamente, Primark ha la soluzione ...stopandgo.tv

Michael Kors dice addio a via Roma, al suo posto una nuova sede di “Montres e Bijoux”: Ancora tutto fermo anche in largo XII Ottobre, nell’edificio che per decenni ha ospitato la Rinascente: da tempo si attende l’apertura di Primark, il colosso irlandese della moda low cost, ma per ...genova24