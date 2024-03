Prima sede del partito a Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sabato 16 marzo, alle 11,30 in piazza Brucellara (ex Montecatini), sarà inaugurata ladi Fratelli d’Italia, lanella storia delguidato da Giorgia Meloni. All’evento parteciperanno, oltre agli esponenti locali e regionali di FdI, la senatrice Susanna Donatella Campione, il deputato Alessandro Amorese e il consigliere regionale Francesco Torselli. "L’apertura della sezione diè un appuntamento storico per la destra - dice la senatrice Campione - perché certifica il consenso riscosso in questi anni da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. Ma è anche un segnale preciso perché non vogliamo rassegnarci alla politica da Tik-Tok. Mentre tanti partiti scelgono di affidarsi ai social e ai like, disertando gli incontri con i cittadini, noi andiamo controcorrente, volendo offrire a iscritti e ...