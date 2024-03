Prima fascia GPS sostegno 2024 | i docenti avranno i punti in più del corso abilitante da 30 CFU solo ad una condizione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancora poca attesa per i percorsi abilitanti. Il decreto MUR è in arrivo e questo darà il via ai corsi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. L'articolo .

Fratta Terme si prepara ad accogliere un nuovo spazio culturale col progetto "Giovani in Biblioteca": Gli incontri di co-progettazione saranno aperti a tutti i giovani dai 14 ai 35 anni, il primo si svolgerà sabato 9 marzo alle 14:30 in via Loreta, 233 a Fratta Terme ...forlitoday

JUVENTUS - Cambiaso: "Spalletti mi ha colpito molto, voglio l'Europeo con l'Italia": "Io mi sento un giocatore di fascia, dove forse ho attitudini non frequenti, come quella di accentrarmi, di essere un esterno che viene dentro il campo. Non so se sia più destro o sinistro, ne abbiamo ...napolimagazine

Prosciutto San Daniele, esportazioni in aumento e produzione in lieve calo: La crescita del giro d’affari si è fermata al 3% rispetto al 2022 (l’anno precedente era stata del 14%), ben al di sotto dell’inflazione media.ilsole24ore