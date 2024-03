Presidenziali Usa | Meloni “costretta” a tifare Biden? L’analisi di Cardini

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar – Giorgiasostiene da sempre Donald Trump ma sarebbe “” ain qualche maniera Joealle ormai prossime elezioniamericane.suggestiva – ma non priva di elementi razionali – viene dallo storico Franco, intervistato dal Fatto Quotidiano nel merito. “supporta Trump ma deve quasi”: le parole disi è messa nelle condizioni di non poter mollare”, diceal cronista, aggiungendo che “ha a cuore il segretario di Stato Blinken e la diplomazia, vero ombrello del suo governo”. Un paradosso? “Fino a un certo punto. Per onestà, devo dire che il Msi ...

