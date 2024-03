Presenza di infestanti | ritirate queste barrette dai supermercati

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il ministero della Salute ha diramato un richiamo precauzionale per rischio microbiologico per sospettadi

Richiamate barrette ai cerali di Cerealitalia: potrebbero contenere infestanti. Ecco quali sono i lotti: Le barrette multicereali classiche e gusto cioccolato extrafondente e cocco Cerealitalia sono state richiamate dal produttore. La segnalazione sul sito del Ministero della Salute. La ragione indicata ...ilfattoquotidiano