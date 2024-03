Preolimpico di Pugilato | Mesiano vola in semifinale | in palio c’è la qualifica olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024) Varese, 7 marzo 2024 – Il Torneodiprosegue a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Gli Azzurri salgono sul ring per puntare ai gradini alti del podio. Intanto, Alessiasi èta per ladei 60 kg, vincendo con la rumena Marin per 5-0. In, c’è la vittoria e dunque la finale, insieme al pass olimpico per Parigi 2024. Salvatore Cavallaro si ferma invece in competizione nei 71kg. Lo fa per mano del bulgaro Kiwan e perdendo per 0-5. All’esordio in gara, Sirine Charaabi vince sulla polacca Sandra Drabik per 4-1, nel peso dei 54 kg eagli ottavi di finale. L’Azzurra torna sul ring il prossimo 9 marzo. Domani in gara l’azzurra Carini per l’esordio. Sul ring con la giapponese Kito (66 kg). Foto Federazione Pugilistica ...