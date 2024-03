Prato | la cerimonia per ricordare i deportati degli scioperi del 7 marzo 1944

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 72024 - Durante lacommemorativa per il 79° anniversariodel 7, in cui molti cittadini pratesi furononei campi di concentramento, è stata posta nella giornata una corona d'alloro alla lapide in piazza Santa Maria delle Carceri da parte del sindaco Matteo Biffoni, del vice prefetto vicario Vincenzo Arancio e del presidente di ANED (Associazione Nazionale Exnei Campi Nazisti) sezione diGabriele Alberti. Presenti per l'occasione la Provincia di, tutti i Comuni dell'area pratese, le associazioni combattentistiche e d'arma, e i vertici di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Prefettura. Tra gli ospiti intervenuti ...