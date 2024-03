Prato | il 15 marzo arriva il presidente della Crusca per parlare della lingua italiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 72024 - "L'italiano contemporaneo. Fra usi e dubbi linguistici, esigenze di tutela e rapporti con altre lingue e dialetti". E' questo il titolo dell'incontro organizzato presso l'Art Hotel per venerdì 15, con inizio fissato alle 21.15, dal circolo Cives, che da 18 anni svolge attività di volontariato e assistenza in città. L'associazione, presieduta da Piero Luca Bardazzi, porterà per l'occasione come ospite Paolo D'Achille,dal 28 aprile 2023 dell'Accademia. Durante l'iniziativa si parlerà, come si evince facilmente dal titolo,con uno dei massimi esperti in materia. Cives è solita organizzare eventi aperti al pubblico con relatori ...