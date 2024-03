(Di giovedì 7 marzo 2024) La Fed "non è lontana"'ottenere lanecessaria sull'andamento dei prezzi per poi tagliare idi interesse. Lo ha detto il presidente della banca americana Jeromenella sua seconda giornata di audizione in Congresso. "Quando avremo maggiore" sulla traiettoria di calo dell'inflazione, "e non siamodal farlo, allora sarà appropriato" ridurre il costo del denaro.

New York, 2 feb. (askanews) – L’ex presidente Doanld Trump ha dichiarato venerdì a Fox Business che, se rieletto a novembre, non riconfermerà Jerome Powell ... (ildenaro)

Il presidente della Fed interviene al Congresso Usa e ribadisce che non c’è fretta per iniziare a ridurre il costo del denaro, mentre resta alta l’attenzione ... (ilsole24ore)

Il presidente Fed interviene al Congresso Usa e ribadisce che non c’è fretta per iniziare a ridurre il costo del denaro, mentre resta alta l’attenzione in ... (ilsole24ore)

Powell, 'non lontani dall'avere fiducia per taglio dei tassi': La Fed "non è lontana" dall'ottenere la fiducia necessaria sull'andamento dei prezzi per poi tagliare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente della banca americana Jerome Powell nella sua seco ...ansa

Fed "non lontana" da avere fiducia necessaria per taglio tassi - Powell: WASHINGTON (Reuters) - La Federal Reserve non è "lontana" dal conseguire la fiducia nel calo dell'inflazione necessaria per iniziare a tagliare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente ...it.investing

Euro Dollaro Ingordo. Mentre Osserva Powell Vuole Superarsi: Il cambio euro dollaro riesce a prendere trazione e, dopo aver conquistato il livello chiave 1,0900, cerca di aggiornare i massimi annuali in attesa della seconda giornata di testimonianza di Powell.fxempire