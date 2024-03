Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche | vademecum conferimento incarichi individuali

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sulla piattaforma Futura è disponibile un kit di supporto alle scuole con esempi di atti per ildirelativi alle azioni didelle(D.M. n. 65/2023). Le scuole non sono tenute a utilizzare gli esempi di atti proposti L'articolo .

Ia: Poggiani (Cineca), 'servono formazione e competenze e non dare colpa ad algoritmi': Dopodiché investirei per potenziare l'infrastruttura nazionale e infine lancerei un appello alla classe politica e intellettuale, bisogna informare l’opinione pubblica su questi temi. In questo senso ...lagazzettadelmezzogiorno

La Carta Vincente di BeProf: Formazione Strategica per i Professionisti: Milano, 7 Marzo 2024. La formazione strategica emerge come un elemento cruciale per il successo professionale, specialmente in un momento storico caratterizzato da un'accelerazione della tecnologia e ...adnkronos

Valditara: “Classi separate per gli alunni stranieri”. Pd e M5S: “Sarebbero ghetti”. Il no dei sindacati: Classi di accompagnamento la mattina e di Potenziamento il pomeriggio se il deficit linguistico ... L'idea di Valditara è che ogni scuola dovrebbe verificare all'atto di iscrizione le competenze dei ...laprovinciapavese.gelocal