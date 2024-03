Potenza-Benevento 20 | 30 | per Auteri dubbi a centrocampo e in attacco

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo è il momento in cui si decide il percorso finale. Se apri la porta giusta puoi sperare in un finale di stagione importante”. Così si esprimeva misterun paio di settimane fa alla vigilia del match contro il Sorrento e quella ‘porta’ stasera ailè consapevole di poterla aprire solo con un blitz, a prescindere dal risultato della Juve Stabia (in campo a Latina alle 18:30), che i giallorossi conosceranno prima del loro match. I tre impegni a distanza ravvicinata sicuramente avranno imposto alcune riflessioni ad, ma la sensazione è che questa volta, rispetto al Cerignola, l’allenatore chiederà a più di un titolare gli straordinari, consapevole che il tempo per tentare l’assalto alla vetta non è molto. Scontata la conferma della difesa con Berra, Terranova ...

Potenza-Benevento, per non fermarsi. Le probabili formazioni: Si prospetta una sfida ricca di spunti questa sera allo stadio 'Alfredo Viviani' (alle ore 20:30) tra il Potenza guidato da Marco Marchionni e il Benevento allenato da Gaetano Auteri. Due squadre che ...tuttoc

Potenza – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Potenza - Benevento di Giovedì 7 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie C - Girone C ...calciomagazine

Potenza-Benevento, ora Auteri vuole la quarta vittoria consecutiva: Il Benevento mette nel mirino la quarta vittoria di fila, cosa mai accaduta nella stagione corrente e che non si verifica addirittura dalla fine del 2021. Per due volte in questo torneo di C ...ilmattino