Poste | finalmente riaperto l’ufficio di Ceriano Laghetto | da sabato chiude Cogliate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 7 marzo 2024)haoggi, 7 marzo,postale di, in Via Alessandro Volta n.22, chiuso dall’11 ottobre 2023. Da9 marzo inveceràpostale della vicina, in via Molino, con il conseguente dirottamento degli utenti proprio nella rinnovata sede di. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione e ...