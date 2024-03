Positivo all’alcoltest in seguito a un incidente mortale | “Ma io sono astemio”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Curno. Lui non beve, si definisce: “Solo un brindisi ogni tanto se devo festeggiare con gli amici, ma niente di più”. E citre esami specifici che avvalorano la sua affermazione. Nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2021 si è presentato all’Ats, al Centro Biomedico Bergamasco e all’ospedale Papa Giovanni per sottoporsi al test che ricerca una particolare proteina prodotta dal fegato in caso di assunzione di alcool avvenuta anche tempo prima. “Se il risultato è 7 significa che il soggetto è, 14 è un consumatore saltuario, 21 consumatore abituale e sopra questa cifra alcolizzato – spiega l’avvocato Luigistelio Becheri -. In tutti e tre i casi il mio assistito è risultato sotto il 7?. E allora perché, nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2019, è stato accertato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,58? Quella ...