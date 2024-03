Portimonense vs Porto – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) Con l’obiettivo di sfruttare la recente sconfitta contro i rivali del Benfica e di rafforzare la propria posizione nella parte alta della classifica della Primeira Liga, ilsi recherà venerdì 8 marzo in trasferta per affrontare il. A 10 partite dalla fine del campionato, gli ospiti sono in ritardo di sei punti rispetto al secondo posto e di sette punti rispetto allo Sporting Lisbona, mentre i padroni di casa si trovano in zona retrocessione per un solo punto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIltorna all’Estadio Municipal de Portimao venerdì con l’obiettivo di migliorare la propria ...