Pontedera | quanta sofferenza nel derby Ribaltone granata | ma l’illusione dura poco

(Di giovedì 7 marzo 2024)2 LUCCHESE 2(3-4-2-1): Vivoli; Pretato, Espeche (13’ st Delpupo, 41’ st Ambrosini), Guidi; Cerretti (13’ st Perretta), Lombardi (13’ st Benedetti), Ignacchiti, Angori; Peli (33’ st Calvani), Ianesi; Ganz. A disp: Lewis, Busi, Calvani, Marrone, Selleri, Provenzano, Salvadori. All. Canzi. LUCCHESE (4-3-2-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, Gucher, Astrologo (23’ st Cangianiello); Disanto (26’ st Guadagni), Rizzo Pinna; Yeboah (1’ st Nagnaghi). A disp: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Russo, Fazzi, Leone, De Maria. All. Testini (Gorgone squalificato). Arbitro: Poli di Verona. Marcatori: 36’ pt Rizzo Pinna (L); 18’ st Pretato (P), 20’ st Delpupo (P), 26’ st Rizzo Pinna (L). Note: spettatori 958; ammoniti Astrologo, Tumbarello, Quirini; angoli 4 a 3. Il ...

I trasporti pubblici in Italia . Criticità e idee di miglioramento: In particolare le proposte vanno in direzione di un futuro più green e rispettoso dell’ambiente. CLASSE 5^ A SCUOLA PRIMARIA RODARI DI CAPANNOLI.lanazione

Picchiata 15enne a fermata bus, denunciate 2 bulle coetanee: Scoperte in un video virale e ora denunciate dalla polizia a Pontedera (Pisa) due 'bulle' di 15 anni che nel novembre 2023 pedinarono dopo l'uscita di scuola una coetanea per picchiarla mentre aspetta ...ansa

Volley serie B1. Ambra, quanta grinta. Vittoria fondamentale: L'Ambra Cavallini Pontedera vince 3-0 contro il Lucky Wind di Trevi, ottenendo una vittoria cruciale per la salvezza. Il coach elogia il carattere delle giocatrici ma chiede più determinazione sin dal ...lanazione