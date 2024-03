Ponte sullo Stretto | una storia infinita e milioni di buoni motivi per farlo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono sicuro che tutti voi conosciate la popolarissima espressione “italiani popolo di santi, poeti e navigatori”. Ebbene, se quell’espressione fosse stata coniata oggi, suonerebbe più o meno così: “italiani popolo di santi, poeti, navigatori e ingegneri”. Ma non ingegneri qualunque, eh? Ingegneri strutturisti, ça va sans dire, e dei più fini per giunta, oltre che di raffinati geologi, vulcanologi e sismologi. Stiamo parlando ovviamente del dibattito intorno aldi Messina, uno dei progetti più a lungo inseguiti – finora inutilmente – che agita la vita culturale italiana fin da prima dell’Unità d’Italia. L’ironia si riferisce poi alle feroci diatribe che infiammano da decenni le due opposte fazioni “sì” e “no” con dovizia di disquisizioni tecniche ed economiche, la gran ...

"Credo che il ponte sullo Stretto non sia oggi la priorità. Continuare a fare, come sta succedendo adesso, vuol dire raccontare delle bugie al Paese. Oggi il ... (quotidiano)

Skymetro a Genova, niente Ponte sul Bisagno ma sarà necessario cambiare treno a Brignole: Il Comune archivia l’ipotesi di costruire un viadotto a S per oltrepassare il Bisagno. Esclusa l’inversione di marcia in piazza Martinez per non dilatare i ...ilsecoloxix

Dalla Grotta Rossa alla città con il nuovo Ponte sul’Ausa: Inaugurato nuovo Ponte ciclopedonale sull'Ausa a Grotta Rossa, collegando zona mare con centro. Realizzato con fondi ministeriali e comunali per potenziare collegamenti ciclabili e pedonali.ilrestodelcarlino

Ex Ilva, schiarita sulle ferie prima dell’arrivo di Urso. Bucci e Toti ancora in pressing sulle aree: Venerdì pomeriggio il ministro atteso a Cornigliano insieme al commissario Quaranta. Sindaco e governatore: "La città ha bisogno di quegli spazi per crescere" ...genova24