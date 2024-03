Poliziotto ferito da ladro a Napoli | colpito con chiave inglese | ha rischiato di perdere l’occhio

L’ex Poliziotto "sparatore". Messa alla prova vincolata al risarcimento dei danni: Il gip ha richiesto un accertamento patrimoniale su Alessandro Giordano per verificare se può pagare i danni al 22enne che colpì in via Flavia.ilrestodelcarlino

La poliziotta Alessandra Accardo: “Donne, denunciate: gli uomini non stiano in silenzio”: Intervista all’agente che nel 2022 fu aggredita e violentata in zona porto: “Alcuni uomini, per sentirsi affermati, hanno bisogno di ...napoli.repubblica

Inter-Juve, ultras arrestati dopo scontri: “Faranno lavori di pubblica utilità”: Un Poliziotto, infatti, era rimasto ferito ad una gamba. Ad uno dei due arrestati, in particolare, era stato contestato che "per opporsi all'identificazione” si sarebbe divincolato facendo cadere un ...ilgiorno