(Di giovedì 7 marzo 2024) I Vigili del Fuoco del comando disono intervenuti la notte scorsa, 7 marzo 2024, alle 4.30 in Via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel comune di Vicono, per un incendio di un'abitazione L'articolo proviene da Firenze Post.

commenta A Bientina , in provincia di Pisa, due donne sono morte dopo esser finite con l' auto in un canale . Le vittime, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate ... (tgcom24.mediaset)

Un’anziana e la sua badante di 91 e 64 anni sono morte in un Incendio a Vicopisano in provincia di Pisa. Il rogo è stato probabilmente innescato dal circuito ... (open.online)

Scoppia incendio in un’abitazione, muoiono due donne: VicoPisano (Pisa) 7 marzo 2024 - Due donne sono morte stanotte a San Giovanni alla Vena nel Comune di VicoPisano per un incendio che è divampato in una abitazione. Si tratterebbe di una anziana e dell ...lanazione

Pisa: muoiono due donne nell’incendio di un appartamento a VicoPisano: I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti la notte scorsa, 7 marzo 2024, alle 4.30 in Via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel comune di VicoPisano, per un incendio di un'abita ...firenzepost

muoiono anziana e badante nell'incendio in casa: Un'anziana e la sua badante, le cui generalità ancora non sono note, sono morte nell'incendio di un'abitazione di via Morandini, località San Giovanni ...gonews