Pisa | a fuoco appartamento nella notte | morte 2 donne

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Duesononell'incendio di unin provincia di. I Vigili delsono intervenuti intorno alle ore 04.40 di questain Via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicono. All'arrivo sul posto il personale VF è intervenuto in uncompletamente invaso dal fumo e ha estinto le fiamme localizzate in una camera da letto. All'interno della stanza sono state rinvenute due persone, un'anziana signora e la sua badante, ormai decedute. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sul posto anche Carabinieri e personale sanitario del 118. — [email protected] (Web Info)

Poteva essere una strage. Una bombola di gas è esplosa durante lo spegnimento di un incendio in un camper parcheggiato in Via Achille Grandi a Santa Croce ... (firenzepost)

incendio la notte scorsa, 24 febbraio 2024, nel Pisano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 4 in località Palazzetto a Vicopisano , per un ... (firenzepost)

