Pioli | un trofeo per restare in sella Si può vincere | niente distrazioni» Lo Slavia va all’inferno dal Diavolo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Prima di volare in Australia, a Perth, il prossimo 31 maggio per affrontare in amichevole la Roma (30 anni dopo l’ultima visita rossonera nella terra dei canguri) il Milan ha una stagione da portare a termine nel migliore dei modi e tanto, se non tutto, dipenderà dal suo percorso europeo, che questa sera pone i rossoneri di fronte all’ostacoloPraga. A San Siro va in scena il primo round degli ottavi di finale di Europa League, una sfida da non sottovalutare, come ha avvertito Stefano: "Vogliamo conquistare questoche il Milan non ha ancora vinto nella sua storia ma occorre passare il turno: guardare troppo avanti non è la mentalità giusta, in Europa le partite sono tutte difficili, affrontiamo un avversario che nel girone eliminatorio ha perso solo una volta, a Roma. Sarà molto importante sfruttare il fattore ...