PIF-Milan | pista molto calda? Spunta un retroscena molto interessante

La proprietà smentisce, ma come spesso accade in questi casi la smentita rafforza la notizia. Il Milan o meglio il fondo RedBird capitanato... (calciomercato)

PIF e il Milan , spuntano nuove e clamorose indiscrezioni per le quote del club: i tifosi sognano e Cardinale fissa l’appuntamento clamorosa indiscrezione ... (calcionews24)

Milan: pronti investimenti in 3 ruoli, tutti gli obiettivi: I rossoneri dovranno puntellare la rosa con intelligenza in vista della prossima stagione: non ci sarà un mercato rivoluzionario come l’anno scorso. In attesa di terminare la stagione il Milan pianifi ...notiziemilan

Non solo Milan, è boom dei Fondi: controllano 26 club. Al top gli arabi di Pif: Ci sono tre tipi di fondi: private equity, che controllano 12 club, club deal, investitori specializzati nello sport che hanno il controllo di 8 squadre, e i fondi sovrani (6 club) come il famoso Pif ...gazzetta

Non solo PIF: perché il Milan attira investitori del Medio Oriente: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn