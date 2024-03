Pietro Senaldi | la virata del Ppe verso la Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il sospetto è che si facciano eleggere con i programmi della destra per poi governare con la sinistra; e che quindi alla fine chi ha avuto l'idea originaria sia sempre più affidabile quando si tratta di realizzarla. Però il segnale è forte e positivo, per il governo italiano e peri partiti di destra in Europa. Stiamo parlando della parte del programma del Ppe per il rinnovo dell'Europarlamento, che prevede una sorta di clausola Ruanda, o Albania, nel capitolo lotta all'immigrazione clandestina. Ebbene sì, per farsi rieleggere Ursula Von der Leyen copia i modelli dell'inglese Rischi Sunak e di Giorgiae promette la sottoscrizione da parte della Ue di intese con Paesi terzi dove ricollocare gli immigrati irregolari, esattamente come ha fatto l'Italia con Tirana, attirandosi gli strali della sinistra e le solite accuse di comportamenti non costituzionali. «La ...