Piercamillo Davigo condannato in appello

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Corte d’di Brescia ha pronunciato la sua sentenza nei confronti dell’ex pm di Mani Pulite e ex consigliere del Csm,, condannandolo a un anno e tre mesi di reclusione. Il magistrato, ora in pensione, è stato accusato di rivelazione del segreto d’ufficio legata al caso dei verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria, confermando così la sentenza di primo grado. L’ex pmaveva ricevuto con “modalità quasi ‘carbonare'” i verbali da Paolo Storari, i quali contenevano dichiarazioni rese negli interrogatori relativi al falso complotto Eni-Nigeria. Storari aveva passato auna chiavetta USB con gli atti secretati per “auto-tutelarsi” e segnalare una supposta inattività della Procura milanese (diretta da Francesco Greco) nelle indagini sull’ipotetica loggia ...