Piercamillo Davigo condannato a un anno e tre mesi in appello

(Di giovedì 7 marzo 2024), celebre per il suo ruolo di pm nell’indagine di Mani Pulite e successivamente membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è statoa une tredalla Corte d’di Brescia. La sentenza arriva senza sorprese, confermando il verdetto già emesso in primo grado, e segna l’epilogo giudiziario di un caso che ha tenuto banco nell’opinione pubblica e nelle aule giudiziarie. La sentenza: la dinamica della Loggia Ungheria Al centro della vicenda giudiziaria ci sono i verbali di Piero Amara, legati alle accuse riguardanti l’esistenza di una presunta loggia massonica denominata Loggia Ungheria, che avrebbe influenzato dinamiche interne alla magistratura e oltre.è stato accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per ...

