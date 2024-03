Picchiata da due coetanee Aggressione vicino ai bus Quindicenni denunciate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) di Gabriele Nuti Una bestemmia e poi parole intimidatorie: "Guardami bene, la prossima volta non farglielo". Poi botte e pedate mentre la cittima è inerme, seduta per terra, che si ripara il volto. Nove secondi. Dura nove secondi il video dell’da parte di duea una coetanea. E’ successo a novembre. Nel piazzale dello stadio di Pontedera, proprio a ridosso dell’ingresso della tribuna centrale dell’impianto sportivo. Tre contro una. Anzi, quattro contro una. Perché c’è anche chi ha ripreso con il telefonino e poi girato il video che è stato postato sui social. E c’è anche chi passa e tira dritto, senza fermarsi a prestare aiuto alla ragazza. E proprio dal video la polizia di Pontedera è partita per le indagini. Che ha chiuso in questi giorni con la denuncia al Tribunale dei minorenni di Firenze delle ...